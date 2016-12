Torino-Genoa, Mihajlovic: "Rimaniamo attaccati al carro per l'Europa"

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

22/12/2016 23:25

TORINO-GENOA MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la vittoria del suo Torino in casa contro il Genoa. Queste le parole dell'allenatore serbo: "Ho detto alla squadra che la notte può essere lunga ma alla fine arriva la luce, per noi con il gol di Belotti. Siamo partiti impauriti, poi ci siamo sciolti e abbiamo sofferto bene. Era importante vincere per regalare ai nostri tifosi un buon Natale, vogliamo rimanere attaccati al carro per l'Europa".

LJAJIC - "Sono soddisfatto e ha preso delle responsabilità ma può fare meglio e di più".