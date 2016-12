Torino-Genoa, Juric: "Abbiamo stradominato, incredibile non aver segnato"

22/12/2016 23:21

TORINO GENOA JURIC / Il Genoa esce sconfitto dallo scontro di campionato con il Torino di Mihajlovic, ma il tecnico dei rossoblu, Ivan Juric, non riesce ad accettare il ko rimediato dai suoi. Le dichiarazioni a 'Rai Sport': "Penso che la squadra abbia giocato un ottimo calcio, non riuscire a fare gol dopo così tante occasioni è incredibile. Abbiamo concesso pochissimi piazzati ed abbiamo preso gol. Abbiamo stradominato la gara, ma non abbiamo concretizzato, questa è la pecca che posso trovare. Non siamo mai timidi fuori casa, giochiamo sempre il nostro calcio".

O.P.