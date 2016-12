Calciomercato Roma, Spalletti: "Il contratto non è un problema. Noi come Psg e Chelsea"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

22/12/2016 23:02

ROMA CHIEVO SPALLETTI / Successo in rimonta per la Roma di Spalletti. I giallorossi rialzano la testa dopo il ko contro la Juventus: "Vittoria meritatissima - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - La squadra ha macinato dal primo minuto al 90'. Vanno fatti i complimenti a questi ragazzi perché hanno affrontato in maniera eccezionale una partita a rischio per la sconfitta con la Juve, la vicinanza con le vacanze. Volevano i tre punti e li hanno cercati con grande qualità".

Inevitabile tornare a parlare del futuro di Spalletti che potrebbe condizionare il prossimo calciomercato - "Il mio contratto non è un problema - ammette il tecnco - Il problema è che la Roma vinca le partite, che la squadra giochi un buon calcio come ha fatto oggi, senza avere pause".

In studio, Luca Toni, invita Spalletti a rimanere a Roma: "Fai il bravo Luca - risponde il tecnico giallorosso - Hai detto bene sulla difesa del Chievo, è una delle squadre che gioca più corta di tutte e sanno ribaltare le azioni in poco tempo. Hanno preso pochissimi gol e riuscire a vincere e a creare quello che abbiamo creato, è sintomo che abbiamo fatto una buona partita".

STRISCIA POSITIVA - Le news Roma positive di giornate sono legate all'ennesimo successo arrivato in casa - "E' difficile da spiegare, ma è sempre casa nostra, sempre l'Olimpico. Saluto ai tifosi? Sono andati a ringraziarli, è lo spicchio che canta, che aiuta, che si fa sentire. Dà un aiuto, uno stimolo, dà forza".

SOLIDITA' - "Per noi è fondamentale avere carattere, nel primo tempo abbiamo sbagliato delle cose dove serve più determinazione ma la squadra ha fatto benissimo, ha avuto tante occasioni. Hanno avuto due occasioni e in una abbiamo preso gol. Grande partita, grande intensità, grandi meriti".

Gennaio si avvicina così come il calciomercato Roma: "La società è attenta a cio ch può capitare - ammette Spalletti - Forse in base alle partenze, come Salah che andrà via o qualcuno che è scontento perché gioca poco come Iturbe o Totti". Dallo studio interviene Panucci che chiede se vuole cedere Totti: "No, lui è l'unico incedibile", la risposta con il sorriso di Spalletti.

BILANCIO 2016 - "Se si vede siamo a livello di Psg, Manchester United, Manchester City, Chelsea, di tantissime squadre. Un po' sotto la Juventus e il Real Madrid. Il problema è che in Italia c'è la Juventus che fa grandissimi numeri e bisogna avvicinarsi a quelli. Nell'anno solare la Roma è tra le prime quattro".

CONFERENZA STAMPA - Al termine del match Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole raccolte dagli inviati di Calciomercato.it: "Tutte le partite che abbiamo perso ci disturbano, quella con il Porto chiaramente più delle altre. Alcune sconfitte vanno ricordate volutamente, per evitare che certe cose risuccedano, altre come quella con la Juve bisogna passarci sopra. Noi abbiamo fatto la nostra partita dignitosa: è impossibile fare i punti che fanno loro. Non si butta niente all'aria. Si ritorna al campo, se ne parla e si ricomincia a lavorare. e si risponde a chi vuole buttare tutto all'aria. Ho voluto ringraziare tifosi di quello spicchio, ci sono vicini e iniziano a essere tanti. Sono felicissimo qui alla Roma, alleno una grande squadra, una delle mie più forti. Sotto l'aspetto caratteriale dobbiamo crescere"