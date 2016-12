Fiorentina-Napoli, Mertens dice 'addio' a Gabbiadini

22/12/2016 22:51

FIORENTINA NAPOLI MERTENS / Finisce in pareggio la partita tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri hanno acciuffato i viola con un rigore in pieno recupero realizzato da Gabbiadini. A fine match Mertens ha parlato a 'Premium Sport': "Il campo non era in buone condizioni. Potevamo fare il 2-0, poi abbiamo subito il pareggio ed è diventato più difficile. Gabbiadini è un grande calciatore, peccato che non possiamo giocare tutti. Il suo momento qui o altrove arriverà. Questa partita era da vincere, peccato".

B.D.S.