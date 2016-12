PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-PESCARA: Lampo di Quaison, Biraghi la riprende al fotofinish.

Davide Ritacco

22/12/2016 22:51

PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI – La sfida salvezza finisce in parità grazie alla perla di Quaison e al rigore al 93’ di Biraghi. Oddo sembra salvare la sua panchina mentre il lavoro di Corini sta comunque dando i suoi frutti ma il pareggio non serve a nessuno.

PALERMO

Posavec 6 – Quando chiamato in causa risponde presente ma dagli undici metri non può far molto.

Goldaniga 6,5 – Rischia qualche eccesso di foga uscendo fuori posizione, ma ha anche la lucidità e la forza di recuperare buoni palloni.

Gonzalez 5,5 – Buona guardia in mezzo all’area di rigore ma commette il fallo da rigore che vanifica il gol di Quaison.

Cionek 6 – Conduce bene la difesa e prova a far ripartire anche l’azione da dietro. E’ chiara la volontà di Corini di affidargli

Rispoli 6 – Biraghi spinge molto dalla sua parte ma lui senza troppi complimenti presidia la sua zona e spazza appena può.

Jajalo 6 – In mezzo al campo la sua presenza è preziosa per Corini anche per decidere e comandare il baricentro della squadra. Sa temporeggiare e gestire bene il pallone. Dal 78’ Chochev s.v.

Gazzi 6,5 – Usato sicuro. E’ il frangiflutti dei rosanero. Con la sua esperienza aiuta il Palermo ma deve arrendersi pure lui al 93’.

Aleesami 6 – Spinge con continuità sulla sinistra anche se Zampano è un osso duro. Crea superiorità ma potrebbe fare più.

Quaison 7 – Un lampo al 33’ che illumina la partita. E’ un giocatore dal sicuro talento e se riuscisse ad essere più costante potrebbe essere la marcia in più dei rosanero per raggiungere l'obiettivo salvezza. Dal 83’ Trajkovski s.v.

Diamanti 6 – Un colpo al ginocchio sembrava escluderlo anzitempo dalla partita. Alino però riesce a recuperare ed essere utile alla squadra come in occasione del gol. Dal 61’ Henrique 6 – Il brasiliano entra e fa la staffetta con Diamanti dando il suo contributo.

Nestorovski 6 – Tanto movimento, utile per la squadra e per Quaison che da un suo taglio si crea lo spazio per segnare. Sfiora il gol con un colpo di testa da corner.

All. Corini 6 – Dopo il clamoroso successo di Genoa cambia due uomini e viene beffato al 93’ proprio quando stava assaporando la prima vittoria in casa. La strada è quella giusta nonostante la delusione.

PESCARA

Bizzarri 6 – Non può fare molto sul destro terrificante di Quaison. Di altri veri rischi non ne corre e alla fine anche lui può festeggiare per un pareggio insperato.

Gyomber 5,5 – Non nemmeno troppo presente sul taglio di Quaison che fa capitolare il Pescara. Dal 79’ Zuparic s.v.

Campagnaro 5 – E’ troppo leggero su Quaison che gli sfugge via con troppa facilità. La sua partita è un misto di errori e nervosismo. Dal 76’ Cristante 5,5 – Impalpabile. Non fa molto per mettere in difficoltà il Palermo.

Fornasier 6 – Non una prestazione memorabile. Si perde Nostorovski in più di un’occasione. Dei tre e quello che fa meno danni e gli viene annullato un gol (forse) regolare.

Zampano 6 – La sfida con Aleesami è altalenante. Sa chiudere ma fatica a ripartire. Oddo cambia modulo e lo abbassa ulteriormente non facendo più male.

Bruno 5,5 – Esordisce in Serie A da titolare e non è una serata indimenticabile. Deve fare legna in mezzo al campo e di concetto fa pure il suo ma non cambia mai passo. Dal 67’ Brugman 6 – Oddo capisce che è il momento di puntare su di lui ricredendosi della scelta fatta inizialmente. L’uruguaiano dà le giuste geometrie.

Memushaj 6,5 – E’ l’ultimo ad alzare bandiera bianca provando fino alla fine a dar man forte per rimontare il Palermo e dare una svolta ad una stagione che sta prendendo una brutta piega.

Biraghi 7 – Spinge molto dalla sua parte ma non riesce quasi mai a sfondare. I suoi cross non trovano il capolinea giusto ma quel pallone dal dischetto è pesantissimo e il Pescara non ha ancora trasformati. Freddo segna e regala un punto guadagnato.

Benali 5,5 – Si vede a sprazzi, qualche buona giocata ma è troppo poco per questo Pescara per questa categoria.

Pettinari 6 – E’ tra i più positivi dell’attacco di Oddo che però anche stasera resta a secco. Sta guadagnando sempre più spazio ma sembra più per negligenza altrui.

Caprari 6 – Qualche lampo ma di veri pericoli a Posavec non ne crea. Lui come Pettinari hanno bisogno di un vero attaccante sul quale fare affidamento.

All. Oddo 6 – In una gara che sa di spareggio, sceglie un modulo speculare a quello del Pescara, fa esordire Bruno a discapito di Brugman, scelta conservativa, forse troppo trasmettendo insicurezza e paura. Striglia i suoi negli spogliatoi ma l’atavico problema del gol complica le cose. Per sua fortuna al 93’ Biraghi toglie le castagne dal fuoco.

Arbitro: Massa 5 – Primo episodio al 12’ quando con decisione e senza dubbio ammonisce Pettinari per simulazione. Campagnaro, nervoso, meriterebbe qualcosa in più di un giallo, almeno è quello che chiede Nestorovski che però viene ammonito. Ammonisce tanto per tenere in pugno la partita. Il gol annullato a Fornasier sembra regolare. Restituisce il mal torto concedendo il rigore al 93’ con coraggio e decisione.

TABELLINO

PALERMO-PESCARA 1-1

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Goldaniga, Gonzalez, Cionek; Rispoli, Jajalo, Gazzi, Aleesami; Quaison (dal 83’ Trajkovski), Diamanti (dal 61’ Henrique); Nestorovski. A disp.: Fulignati, Morganella, Pezzella, Vitiello, Hiljemark, Chochev, Balogh, Bentivegna, Embalo, Sallai. All.: Corini

Pescara (3-4-2-1): Bizzarri; Gyomber (dal 79’ Zuparic), Campagnaro (dal 76’ Cristante), Fornasier; Zampano, Bruno (dal 67’Brugman), Memushaj, Biraghi; Benali, Pettinari; Caprari. A disp: Fiorillo, Crescenzi, Coda, Vitturini, Mancini, Mele, Delli Carri, Del Sole. All: Oddo

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 33’ Quaison (PA), 93’ Biraghi (PE)

Ammoniti: 12’ Pettinari (PE), 35’ Campagnaro (PE), 39’ Jajalo (PA), 42’ Nestorovski (PA), 71’ Biraghi (PE), 77’ Henrique (PA), 87’ Benali (PE), 88’ Gonzales (PA)

Espulsi: