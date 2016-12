PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-GENOA: Belotti match-winner, serataccia Munoz

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-GENOA PROMOSSI E BOCCIATI – La vince il Torino una delle sfide più attese di questa giornata. A deciderla il Gallo Belotti, con un gol sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Ljajic. Anche il serbo è autore di una buonissima partita, facendo girare la testa ad Izzo sull’out di sinistra e scambiando spesso la posizione con Falque. Simeone è ancora il più pericoloso e dinamico per gli ospiti.

TORINO

Hart 6,5 – Sempre vigile e attento compie buoni interventi, in particolare sul tiro ravvicinato di Ninkovic nel secondo tempo.

Zappacosta 6 – Spinge in avanti e la galoppata è buona, ma le palle messe in mezzo non sempre sono all’altezza delle sue falcate. Ljajic lo rimprovera nel primo tempo, proprio per l’errore su un traversone.

Rossettini 6,5 – Ottimo il suo intervento ad anticipare di testa Burdisso davanti ad Hart al 18’. Ancora molto bravo a metterci una pezza su un pericoloso tiro di Simeone all’interno dell’area di rigore al 40’. Marca il Cholito bene, nonostante il compito non si riveli troppo semplice.

Castan 6 – Anche per lui non è facile contro il veloce trio del grifone, ma se la cava con l’esperienza. Si gioca anche il jolly rappresentato dal cartellino giallo, superando in definitiva l’esame.

Barreca 6 – Non troppo presente sulla trequarti offensiva, difende comunque bene nonostante un avvio titubante. Si segnala una staffilata al 20’ da fuori, che però termina di poco a lato.

Benassi 6 – Non sono molte le incursioni senza palla. Si limita perlopiù alla fase difensiva, anche perché il centrocampo rossoblù limita il gioco del Torino. Dall’84’ Acquah s.v.

Valdifiori 6 – Geometrie ordinate ma rare, nella frenesia del gioco sviluppato dal reparto di mezzo. Il Genoa aggredisce anche con i trequartisti, ma ad ogni modo l’orchestra riesce a dirigerla.

Obi 5,5 – Corre molto ma non sempre riesce ad intercettare le verticalizzazioni degli ospiti. Buca qualche intervento. Dal 74’ Baselli 6 – “Punito” da Mihajlovic in collaborazione della motivazione rappresentata dal riposo causa turno infrasettimanale, entra in campo quando manca un quarto d’ora e Burdisso gli nega la gioia del gol dopo un ottimo inserimento in area.

Falque 6,5 – Non costruisce troppo, ma quando ci riesce fa tremare la difesa genoana. Come in occasione del tiro che lambisce il palo, dopo l’ottima partenza decentrata al 56’. Dall’89’ Boyè s.v.

Belotti 7 – In spaccata, anticipando tutti, fulmina Lamanna siglando l’1-0. Indispensabile nel difendere il pallone, quando il Torino riparte in contropiede. Bello il duello fisico con Munoz, che però vince lui.

Ljajic 7 – Quando punta Izzo riesce a fargli male. Lamanna gli evita la gioia del gol nel primo tempo, dopo un dribbling ed una conclusione in area repentina. Guadagna la punizione da cui mette in mezzo il pallone che Belotti trasforma nel vantaggio granata.

All. Mihajlovic 6,5 – Primo tempo cosi cosi dei suoi, si fa sentire negli spogliatoi durante l’intervallo e la squadra comincia la ripresa con un altro piglio, trovando la rete dell’1-0 con Belotti. Le parole non certo al miele espresse in settimana su Ljajic si rivelano medicina salutare per l’attaccante, che difatti gioca un’ottima partita.

GENOA

Lamanna 6,5 – Buona la parata compiuta su Ljajic nel primo tempo, non può nulla sul gol di Belotti. Miracola nel finale proprio sull’attaccante del Torino, che sfrutta un rimpallo per calciare forte, ma lui con la mano di richiamo salva.

Izzo 5 – Ljajic è un incubo. L’esterno granata lo salta spesso nell’uno contro uno dalle sue parti. Male stavolta.

Burdisso 6 – Contro Belotti è dura, e talvolta buca l’intervento. Salva però sull’incursione di Belotti nei minuti finali.

Munoz 5 – Non fa una bella figura all’Olimpico Grande Torinio. Belotti lo costringe spesso al fallo, mentre Iago Falque lo ubriaca con una serie di dribbling che lo lasciano sul posto e lo liberano al tiro al 56’. Si perde Belotti in occasione del gol.

Lazovic 6 – Spinge più nel primo tempo rispetto al secondo, in cui cala un po’ fisicamente. Ad ogni modo costringe Barreca a restare basso.

Rincon 6 – Buona gara in fase di interdizione ma anche in proposizione. Illuminante al 40’, quando serve a Simeone un filtrante che manda l’attaccante al tiro. Dall’87’ Pellegri s.v.

Cofie 5 – Atterra Ljajic concedendo al Torino la punizione che porta alla rete di Belotti. Più in generale non brilla molto in fase di interdizione.

Laxalt 6,5 – Impressionante la sua resistenza, a testimonianza di una condizione fisica esaltante. Corre moltissimo sia per difendere che per offendere.

Ninkovic 6 – Molto meglio nel primo tempo, quando conclude e suggerisce qualche buon pallone sulla trequarti. Nel secondo tempo è meno lucido, e Juric lo sostituisce provando a recuperare il risultato. Dal 75’ Pandev s.v.

Ocampos 6,5 – Gioca una buona partita, e soprattutto nella prima parte di gara mette in difficoltà i difensori granata con qualche giocata. Il cambio con Gakpe è francamente inspiegabile. Dal 51’ Gakpe 5 – Entrato al posto di Ocampos, riesce a far rimpiangere il compagno. Sbaglia molti palloni e non fornisce adeguato supporto a Simeone lì davanti.

Simeone 6,5 – Il più pericoloso dei suoi, come sempre. Corre tantissimo e si dimostra molto lucido perché sa sempre cosa fare col pallone. Sfiora il gol quando il suo tiro sfiora il palo al 40’.

All. Juric 5 – Perde non giocando male, ma alcuni cambi si rivelano incomprensibili, come l’ingresso di Gakpe per il buon Ocampos. Il Genoa inizia bene ma finisce male: forse lo sforzo profuso ha condizionato a lungo andare la gara dei suoi ragazzi.

Arbitro: Maresca 6 – Sbaglia quando, al 60’, non concede il calcio di punizione per fallo di Cofie ai danni di Belotti al limite dell’area per dare il vantaggio a Benassi mal posizionato. Giusto invece il giallo a Belotti per simulazione in area: Munoz non commette fallo.

TABELLINO

Torino-Genoa 1-0

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi (dall’84’ Acquah), Valdifiori, Obi (dal 75’ Baselli); Falque (dall’89’ Boyè), Belotti, Ljajic. A disp.: Martinez, De Silvestri, Ajeti, Moretti, Gustafson, Padelli, Lukic, Lopez, Cucchietti. All. Mihajlovic.

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rincon (dall’87’ Pellegri), Cofie, Laxalt; Ninkovic (dal 75’ Pandev), Ocampos (dal 51’ Gakpe); Simeone. A disp.: Zima, Faccioli, Orban, Fiamozzi, Edenilson, Biraschi. All. Juric.

Marcatori: 49’ Belotti (T)

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. di Napoli)

Ammoniti: 15’ Munoz (G), 44’ Castan (T), 66’ Belotti (T), 72’ Izzo (G), 72’ Ninkovic (G), 83’ Burdisso (G),

Espulsi: