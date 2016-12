Serie A, 18a giornata: la Roma rialza la testa, Gabbiadini salva il Napoli

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

22/12/2016 22:45

SERIE A RISULTATI CLASSIFICA ROMA NAPOLI / La Roma rialza la testa e allunga in classifica. I giallorossi, dopo il ko contro la Juventus, tornano a vincere battendo in rimonta il Chievo. Alla rete di de Guzman hanno risposto El Shaarawy, Dzeko e Perotti. Con questo successo i punti di vantaggio sulla terza sono adesso tre. Il Napoli, nel big match della 18esima giornata di Serie A contro la Fiorentina, infatti, non è andato oltre il pari, strappato sul finale con un rigore di Gabbiadini in pieno recupero. Gli azzurri per due volte in vantaggio sono stati raggiunti sempre da Bernardeschi, autore di una splendida doppietta, prima del ribaltone firmato da Zarate. Al 94', infine, il definitivo 3-3.

In serata tornano alla vittoria anche il Cagliari e il Torino. I sardi, sotto 3-1, hanno ribaltato il risultato grazie a Farias. I 'granata', invece, hanno battuto il Genoa con il solito Belotti. Nelle zone basse di classifica il Pescara agguanta il pareggio allo scadere contro il Palermo. Unico 0-0 di giornata tra Sampdoria e Udinese.

Cagliari-Sassuolo 4-3: 14' Sau (C), 29' Adjapong (S), 33' Pellegrini (S), 57' Acerbi rig. (S), 63' Borriello (C), 73' e 76' Farias (C)

Fiorentina-Napoli 3-3: 24' Insigne (N), 52' e 69' Bernardeschi (F), 68' Mertens (N), 82' Zarate (F), 94' Gabbiadini su rigore (N)

Palermo-Pescara 1-1: 33' Quaison (PA), 92' Biraghi su rigore

Roma-Chievo 3-1: 37' de Gumzan (C), 45+1' El Shaarawy (R), 52' Dzeko (R), 90' Perotti su rigore (R)

Sampdoria-Udinese 0-0

Torino-Genoa 1-0: 49' Belotti (T)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 42; Roma 38; Napoli 35, Lazio 34; Milan* 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28, Fiorentina 27, Chievo 25; Udinese 25; Genoa 23; Sampdoria e Cagliari; Bologna* 23; Sassuolo 17; Empoli 14; Palermo 10; Crotone* e Pescara 9. ​

*Una partita in meno