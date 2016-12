22/12/2016 22:27

PALERMO-PESCARA ZEMAN / La sfida tra Palermo e Pescara di questa sera ha anche uno spettatore d'eccezione. Si tratta di Zdenek Zeman, allenatore boemo ex guida tecnica degli abruzzesi e che potrebbe rappresentare una romantica suggestione in caso di esonero per Massimo Oddo.

M.Fu.