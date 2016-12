23/12/2016 05:15

SASSUOLO CIGARINI AQUILANI / Come riporta 'Sky Sport', il Sassuolo - alla ricerca di innesti per la mediana nella sessione di gennaio - avrebbe messo nel mirino Alberto Aquilani e Luca Cigarini. Il nome del centrocampista del Pescara, in procinto di liberarsi, è in pole position, ma anche la candidatura del mediano della Sampdoria sarebbe credibile.

O.P.