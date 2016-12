Calciomercato Manchester United, retroscena Lindelöf

23/12/2016 04:44

MANCHESTER UNITED LINDELÖF/ Ibrahimovic ha avuto un ruolo chiave nell'operazione Lindelöf. L'attaccante svedese, ex compagno di Nazionale del difensore, ha infatti parlato più volte con il presunto prossimo acquisto di Mourinho. Il resto lo ha fatto Jorge Mendes, potente agente del tecnico dello United: è molto influente in Portogallo e con il Benfica. L'operazione (data per fatta dalla stampa lusitana) è stata impostato sulla base di 45 milioni di euro.

I.T.