PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-SASSUOLO: Farias al top, serata no per Consigli

Lorenzo Bettoni @lorebetto

22/12/2016 22:45

PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-SASSUOLO PROMOSSI E BOCCIATI - Succede di tutto al Sant’Elia. Sassuolo sotto e poi avanti per 3-1 in dieci contro undici. La ribaltano Farias e Borriello dando respiro ai sardi e al loro tecnico Rastelli che però viene maltrattato dai sostituiti Sau e Dessena.

CAGLIARI

Rafael 5 - Lascia colpevolmente passare la rete di Adjapong senza coprire il primo palo. Nonostante abbia la visuale un po’ impallata sembra partire in ritardo anche sul gol di Pellegrini. L’errore grosso è comunque sul primo gol.

Pisacane 5 - Ottime le sue discese sulla destra che però lasciano molto campo dietro alle sue spalle. Commette il patatrac causando il rigore del 3-1 nel secondo tempo. Dal 61’ Joao Pedro 6 – Aumenta ancora di più la capacità offensiva del Cagliari.

Salamon 5,5 – Macchinoso in determinate situazioni anche se nessun gol arriva per gravi errori individuali.

Alves 5,5 – Come Salamon difende troppo basso e il gol di Pellegrini ne è un esempio.

Capuano 5 - Sorpreso dall’assist di Mazzitelli per Adjapong, è impreciso in fase di cross e difende male.

Dessena 5 – Poco consistente in mezzo al campo. Non fa mai la giocata giusta per creare superiorità. Rastelli lo toglie prima della fine del primo tempo e lui non la prende benissimo. Per usare un eufemismo. Dal 41’ Borriello 7 – Ci mette un po’, ma poi la partita la cambia eccome segnando la rete che accorcia le distanze.

Di Gennaro 6,5 - Più limitato in regia rispetto alla trequarti anche se prende confidenza col ruolo strada facendo.

Padoin 5,5 - Anche lui, come Capuano, viene bucato dall’assist di Mazzitelli, il break gli farà bene.

Barella 6 – Utile pur non facendo giocate da strapparsi i capelli.

Sau 6,5 – Segna la prima rete della partita, sembra toccare anche la palla del 3-3 che in realtà è ‘sporcata’ da Terranova. Esce e non dà la mano a Rastelli. Dal 74’ Giannetti 6 – Sull’onda dell’entusiasmo regala un pallone di tacco a Consigli ma a conti fatti tiene bene il campo.

Farias 8 – L’uomo più decisivo della gara. Suo l’assist per il 3-2 di Borriello che riapre la partita. Segna poco dopo il gol del pari e quello del definitivo sorpasso andando a ‘zittire’ il pubblico del Sant’Elia che aveva fischiato fino a quel momento.

All. Rastelli 7 – Il suo Cagliari dimostra personalità. Dopo un periodo nerissimo ribalta la partita nella ripresa. Merito anche dei suoi cambi offensivi. Il problema del Cagliari resta la difesa. Altro campanello d’allarme è la sua legittimazione nello spogliatoio: due calciatori su tre (Dessena e Sau) hanno preso male i suoi cambi.

SASSUOLO

Consigli 5 - Incerta la prima uscita della gara, non spinge sul gol di Borriello facendo entrare una conclusione non irresistibile. E’ un ottimo portiere ma stasera ha avuto un passaggio a vuoto.

Lirola 5 - Bene in fase di spinta, regge dietro, ma di fatto è lui a servire sui piedi di Farias la palla del 4-3. Dall’ 80’ Matri s.v.

Antei 5 - Barcolla più di Acerbi, fuori posizione in occasione del 3-2 di Borriello.

Acerbi 6,5 - Domina sui contrasti aerei, diventa il quarto tiratore dal dischetto del Sassuolo in questa stagione e, come i suoi predecessori, non fallisce il tentativo dagli undici metri. Dietro però, da solo, non riesce a fare molto.

Peluso 5 - Poco attento in copertura.

Pellegrini 6 – Con un grande inserimento palla al piede porta in vantaggio il Sassuolo segnando la sua terza rete in campionato. Pochi secondi dopo viene però espulso per rosso diretto. Intervento duro il suo ma l’espulsione sembra esagerata.

Sensi 5,5 – Già con i suoi sopra potrebbe gestire meglio un paio di palloni. Nella ripresa si schiaccia troppo.

Mazzitelli 6 - Splendido assist per il pareggio di Adjapong, buona gestione della palla nel corso della gara. Dall’ 80’ Ricci s.v.

Adjapong 6,5 – Segna la sua prima rete in Serie A con un bell’inserimento e la complicità di Rafael. Dal 65’ Terranova 5 – Entra per dare copertura ma si schiaccia troppo. Devia la conclusione del 3-3 di Farias.

Defrel 5 – Irriconoscibile in quest’ultimo mese. Cerca sempre la posizione tra i due centrali del Cagliari ma non li sorprende mai.

Ragusa 5,5 – Si guadagna il rigore che sembra chiudere la partita ma svirgola incredibilmente il pallone che pochi secondi dopo diventa il 3-3 firmato Farias.

All. Di Francesco 5 – Sassuolo ripreso nuovamente dopo essere stato in vantaggio di due reti. Era già successo con Rapid Vienna e Sampdoria. Adesso la classifica non fa paura (+7 sulla zona salvezza) ma non è neanche bellissima visto che l’Europa è lontanissima. Il rosso a Pellegrini cambia la gara ma i suoi erano riusciti ad andare sul 3-1 in dieci….

Arbitro: Domenico Celi 5,5 – Giusto assegnare il rigore al Sassuolo per fallo di Pisacane su Ragusa. Forse esagerato il rosso a Pellegrini nel primo tempo: l’intervento è piuttosto duro ed il rosso diretto lascia qualche dubbio anche dopo qualche replay. La sua decisione cambia la partita.

TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 4-3

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane (dal 61’ Joao Pedro), Salamon, Alves, Capuano; Dessena (dal 41’ Borriello), Di Gennaro, Padoin; Barella; Sau (dal 74’ Giannetti), Farias. A disp.: Storari, Bittante, Murru, Ceppitelli, Tachtsidis, Munari. All.: Rastelli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola (dall’ 80’ Matri), Antei, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Sensi, Mazzitelli (dall’ 80’ Ricci); Adjapong (dal 65’ Terranova), Defrel, Ragusa. A disp.: Pegolo, Pomini, Dell’Orco, Erlic, Sarzi, Franchini, Pierini, Iemmello. All. Di Francesco.

Arbitro: Celi di Bari

Marcatori: 14’ Sau (C), 30’ Adjapong (S), 33’ Pellegrini (S), 58’ rig. Acerbi (S), 63’ Borriello (C), 73’ Farias (C), 75’ Farias (C)

Ammoniti: 3’ Ragusa (S), 18’ Adjapong (S), 45’ Farias (C), 48’ Di Gennaro (C), 67’ Padoin (C), 77’ Mazzitelli (S)

Espulsi: 35’ Pellegrini (S)