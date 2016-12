22/12/2016 21:32

FIORENTINA-NAPOLI KO CHIRICHES / Tegola per Maurizio Sarri che sta vincendo la partita con la Fiorentina ma che dovrà fare a meno del romeno Vlad Chiriches che si è infortunato ed ha dovuto abbandonare il campo. Al 43' è entrato al suo posto Nikola Maksimovic. Problemi per la difesa del tecnico partenopeo che dovrà fare a meno di Koulibaly per la Coppa d'Africa e di Albiol per la prossima giornata per squalifica.

M.Fu.