Cagliari-Sassuolo, Pellegrini: dal gol al rosso diretto in un minuto

22/12/2016 21:28

CAGLIARI SASSUOLO PELLEGRINI / Dal gol dell'1-2 del Sassuolo sul campo del Cagliari al rosso diretto per un'entrata decisa e troppo dura su Di Gennaro: un minuto di passione per Pellegrini. Il centrocampista degli emiliani infatti non ha avuto nemmeno il tempo di gioire per la rete che poco dopo si è ritrovato prematuramente sotto la doccia. La decisione dell'arbitro Celi di fatto sembrerebbe giusta.

O.P.