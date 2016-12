Calciomercato Inter, il Fenerbahce vuole Gabigol

22/12/2016 21:26

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL PRESTITO/ Ancora pochi minuti per Gabigol. Il brasiliano è entrato solo all'86' nel match di ieri sera contro la Lazio. L'ipotesi prestito a gennaio per l'attaccante potrebbe diventare davvero una realtà. D'Altronde non mancano le squadre pronte ad acquistarlo: tra queste ci sarebbe - si legge su 'AMK Spor' - anche il Fenerbahce. Il club turco sarebbe pronto a prelevarlo in prestito dall'Inter fino al termine della stagione.

M.S.