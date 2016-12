Calcio, Ebouè shock: "Ho pensato al suicidio. Ex compagni? Fratelli, ma non mi chiamano"

22/12/2016 21:17

EBOUE' SUICIDIO / Negli anni 2000 è stato uno delle colonne della difesa dell'Arsenal, Emmannuel Ebouè, però adesso non se la sta passando bene in quanto squalificato per via di un debito con il suo ex agente. Il terzino in un'intervista al 'Telegraph' ha vuotato il sacco e raccontato della sua situazione difficile: "Ci sono giorni nei quali non mi va proprio di alzarmi dal letto. Una volta ammetto di aver anche pensato al suicidio. E' un brutto momento, mi faccio forza solo grazie alla mia famiglia, ma ci sono giorni nei quali potrei stare da solo per ore ed ore. Amici? I miei ex compagni rimangono come fratelli per me, ma farebbe piacere ricevere una chiamata".

O.P.