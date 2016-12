22/12/2016 21:09

PALLONE D'ORO AFRICANO CANDIDATI SALAH / Non sarà Salah a conquistare il prossimo Pallone d'Oro Africano. Il calciatore della Roma, inserito in precedenza tra i cinque finalisti, è stato escluso insieme a Islam Slimani. A contendersi il premio - come si legge sul sito ufficiale della CAF - saranno Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Riyad Mahrez (Leicester) e Sadio Mané (Liverpool).

M.S.