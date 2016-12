Empoli, Gilardino si libera: rescissione dopo soli 6 mesi

22/12/2016 20:54

CALCIOMERCATO EMPOLI GILARDINO / Come riporta 'gazzamercato.it', Alberto Gilardino, attaccante dell'Empoli, nei prossimi giorni dovrebbe rescindere il proprio contratto con la compagine toscana. Il centravanti infatti non è contento dello scarso minutaggio che gli sta riservando mister Martusciello ed è pronto a rimettersi in gioco altrove. L'esperta punta ex Fiorentina e Milan potrebbe fare al caso di diverse squadre della Serie A: una su tutte il Pescara.

O.P.