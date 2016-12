PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-UDINESE: Muriel e Thereau fantasisti rivali

Marco Di Nardo

22/12/2016 22:50

PAGELLE TABELLINO GENOA PALERMO PROMOSSI E BOCCIATI / Il pareggio del ‘Ferraris’ non può spiegare in pieno quanto fatto vedere da Muriel e Théréau in entrambe le fasi di gioco. Prestazione negativa di Fernandes e di Felipe.

SAMPDORIA

Puggioni 6 – Bravo sia nelle uscite alte che nei disimpegni, dice di no a Zapata e Fofana con due ottime parate.

Sala 6 - La bravura ed il dinamismo del duo Fofana-Théréau lo intimoriscono al punto tale da spingere di meno sulla fascia destra, rispetto alle precedenti gare. Cresce molto nel secondo tempo. Dall’86’ Pedro Pereira – s.v.

Silvestre 6,5 - Mette a disposizione della squadra la sua esperienza, limitando molto il raggio d’azione di Zapata, facendolo terminare spesso in fuorigioco.

Skriniar 6 – Lento, impacciato e molto falloso, soffre tantissimo i tagli di Zapata. Contro l’ex attaccante del Napoli, perde anche molti contrasti nel gioco aereo. Molto meglio nei secondi 45’.

Regini 6 – Dopo un primo tempo giocato con timore per i movimenti di de Paul, spinge molto nel secondo, creando una situazione di due contro uno, insieme a Muriel.

Linetty 6,5 - Aiuta molto Regini in fase di non possesso palla. Bravo nel far ripartire velocemente l’azione quando riconquista palla.

Torreira 6,5 - Il centrocampista uruguaiano funge da schermo davanti alla difesa, per poi verticalizzare subito per le punte.

Barreto 5,5 - Prova ad aiutare Sala nel contenere Fofana e Théréau ma non sempre riesce a scalare nei tempi giusti per chiudere sui due calciatori friulani.

Fernandes 5 - Nonostante faccia molto movimento senza palla, non sempre riesce ad imbeccare le due punte con i suoi lanci a volte imprecisi o in ritardo rispetto al movimento dei suoi compagni di squadra. Dal 46’ Schick 6 – Le sue giocate di prima, rendono imprevedibile la manovra della Sampdoria.

Muriel 6,5 – Corre molto su tutto il fronte d’attacco, consentendo agli interni di centrocampo di inserirsi in area di rigore. Generoso nell’aiutare il centrocampo quando è l’Udinese ad attaccare. Dal 73’ Praet 6 – La sua buona visione di gioco, consente alla squadra di Giampaolo di costruire una manovra più fluida.

Quagliarella 5,5 - Rispetto alle precedenti gare, sembra molto più partecipe in entrambe le fasi. Poco cinico sotto porta.

All. Giampaolo 6 – La sua Sampdoria gioca molto bene, soprattutto nel secondo tempo, ma il poco cinismo sotto porta non le consente di aggiudicarsi il match.

UDINESE

Karnezis 6 – Soprattutto nel secondo tempo, dimostra di possedere grandi riflessi tra i pali, opponendosi ai tiri di Quagliarella e compagni.

Faraoni 6,5 – Al suo ritorno da titolare in Serie A dopo due anni e mezzo, l’ex terzino dell’Inter disputa una gara molto attenta in fase difensiva.

Danilo 6,5 – Molto aggressivo sui due attaccanti della Sampdoria, gioca bene in anticipo per poi giocar palla sugli esterni.

Felipe 5,5 – Molto irruento nelle entrate, commette alcuni falli ingenui ed evitabili. Sbaglia spesso i tempi delle chiusure, regalando palla alla squadra di Giampaolo.

Samir 6 – Sebbene giochi in un ruolo non suo, riesce a mantenere bene la posizione, concedendo poco sia a Sala che a Fernandes.

Fofana 6 - In fase di costruzione, si allarga molto per cercare l’ampiezza sulla fascia destra. Buono il sostegno che dà a Samir quando è la Sampdoria ad attaccare sulla sinistra.

Hallfredsson – s.v. Dal 12’ Kums 5,5 – Con l’ex centrocampista del Genk, la manovra diventa lenta e prevedibile. Aiuta comunque la difesa quando la Sampdoria attacca centralmente.

Badu 6 – Grazie alla sua prestanza fisica ed alla sua velocità, riesce a fare un’ottima fase d’interdizione, dando la giusta copertura a Faraoni quando quest’ultimo si sovrappone a de Paul.

de Paul 6 – Partita discreta dell’ex attaccante del Valencia che, si dimostra molto più utile in fase di non possesso palla che sotto porta. Dal 64’ Matos 5,5 – Non incide come ci si sarebbe aspettato.

Zapata 6,5 – I suoi continui tagli alle spalle di Skriniar, tengono in costante apprensione la difesa avversaria. Bravo nel protegger palla per far salire la squadra.

Théréau 6,5 – Così come de Paul, anche l’ex Chievo, quando è la Sampdoria ad imbastire la manovra, arretra la propria posizione creando densità a centrocampo. Bravo nel ricercare l’ampiezza per poi accentrarsi ed andare al tiro. Dall’88’ Evangelista – s.v.

All. Delneri 6 – La sua Udinese gioca bene solo un tempo. La buona organizzazione difensiva, gli consente di portare almeno il pareggio a casa.

Arbitro: Gavillucci 6 – Buona prestazione di gara dell’arbitro della sezione di Latina che, opta per il dialogo con i giocatori anziché le ammonizioni, ogni qualvolta fischia un fallo. Giusto non concedere il calcio di rigore alla Sampdoria al 26’ per presunto contatto di Samir su Muriel, in quanto il difensore bianconero ha preso il pallone.

TABELLINO

SAMPDORIA-UDINESE 0-0

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni, Sala (86’ Pedro Pereira), Silvestre, Skriniar, Regini, Linetty, Torreira, Barreto, Fernandes (46’ Schick), Muriel (73’ Praet), Quagliarella. A disposizione: Tozzo, Dodô, Palombo, Eramo, Cigarini, Djuricic, Krajnc, Pavlovic, Budimir. All. Giampaolo

Udinese (4-3-3): Karnezis, Faraoni, Danilo, Felipe, Samir, Fofana, Hallfredsson (12’ Kums), Badu, de Paul (64’ Matos), Zapata, Théréau (88’ Evangelista). A disposizione: Scuffet, Angella, Adnan, Wagué, Jankto, Perisan , Ewandro, Balic. All. Delneri

Marcatori:

Arbitro: Gavillucci Claudio (Sez. di Latina)

Ammoniti: 37’ Muriel (S), 56’ Faraoni (U)

Espulsi: -