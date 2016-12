23/12/2016 05:38

UFFICIALE NEILTON HUDSON / Entra nel vivo il mercato del Cruzeiro. Alla ricerca di rinforzi in mediana, 'a Raposa' ha ufficializzato oggi l'arrivo in prestito dal San Paolo di Hudson. Percorso inverso compie invece l'attaccante Neilton, che vestirà la maglia 'tricolor' per un anno. Il 22enne è reduce dal prestito al Botafogo, dove ha realizzato 6 reti in campionato.

D.T.