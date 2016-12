PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-CHIEVO: El Shaarawy trascinatore, Salah da dimenticare

Valerio Pantone

22/12/2016 22:45

PAGELLE TABELLINO ROMA CHIEVO PROMOSSI BOCCIATI / Un El Shaarawy in gran spolvero scaccia i fantasmi dopo il gol di De Guzman e rimette i giallorossi in carreggiata nella rincorsa alla Juventus. Male Salah e Bruno Peres, Dzeko si riprende nel secondo tempo siglando il 13esimo gol in campionato. In casa clivense, Sorrentino prova a tenere in gara i suoi che calano fisicamente alla distanza.

ROMA

Szczesny 6 – Spesso coinvolto dai compagni nell’impostare l’azione da dietro, può fare ben poco sul gol di De Guzman, anche perché Bruno Peres è in anticipo sull’ex Napoli e perciò fa bene a non intervenire.

Rudiger 6,5 – Molto concentrato, si prende pochissimi rischi di fronte alle pericolose ripartenze del Chievo.

Fazio 6,5 – Al centro della difesa a tre disegnata questa sera da Spalletti, ricopre in fase di impostazione il ruolo solitamente occupato da De Rossi. Non è impeccabile nel primo tempo, si attesta ad ottimi livelli nella ripresa dove fa vedere anche spiccate doti tecniche.

Vermaelen 5,5 – Un po’ troppo lento nella marcatura, si lascia a volte sorprendere dalla rapidità degli avanti clivensi. Prende maggiore confidenza in campo con il passare dei minuti.

Bruno Peres 5 – Tanti, troppi, i cross imprecisi per gli attaccanti. Dimostra di avere grande facilità di corsa ma spesso si perde al momento dell’ultimo passaggio. Grave l’indecisione sul gol di De Guzman che lo beffa sul cross di Izco. Combina qualcosa di più nella ripresa ma non basta.

Nainggolan 6,5 – Recuperato in extremis dopo i problemi fisici accusati allo Stadium, è autore come sempre di una prova molto generosa ma allo stesso tempo anche molto frenetica. Non è preciso come dovrebbe, ma si danna l’anima come ogni partita strappando gli applausi del suo pubblico.

Strootman 6 – Un po’ di ritardo a volte nell’accorciare sui centrocampisti del Chievo, la posizione tra le linee di Birsa gli crea particolari grattacapi che condizionano la sua partita. Sale in cattedra nei secondi quarantacinque minuti.

Emerson Palmieri 6,5 – Partenza convincente del brasiliano che spinge molto sull’out sinistro, confermandosi tra i giocatori più in forma a disposizione di Spalletti. Concede forse troppo spazio a Izco sul traversone per De Guzman, azione nata da un suo errato disimpegno. Si conquista la sufficienza piena nella ripresa.

Salah 4,5 – Non è ancora al meglio della condizione e lo si vede dalle sue progressioni che i difensori del Chievo riescono a limitare senza troppo affanno. Accentra troppo il suo raggio d’azione e così diventa un cliente comodo per gli avversari. Leggermente più attivo nel secondo tempo, dove sbaglia però il gol che avrebbe chiuso in anticipo l'incontro. Dall’82’ Perotti 6,5 – In pochi minuti si guadagna e poi trasforma il penalty del 3-1 definitivo.

Dzeko 6,5 – Ben imbrigliato da Gamberini e Dainelli, fatica a farsi largo nella retroguardia avversaria. Non determinato come qualche settimana fa, spreca davanti a Sorrentino (probabilmente in posizione di off-side) un assist al bacio di El Shaarawy. Si riscatta nel secondo tempo trovando la rete numero 13 in campionato, colpendo il palo e sfiorando a più ripresa la doppietta personale. Dal 90’ Iturbe s.v.

El Shaarawy 7,5 – Ha grande voglia di mettersi in mostra, si muove molto anche in fase di ripiegamento. Cerca con insistenza la giocata vincente dalla sua solita mattonella, oppure offrendo palloni invitanti, come quando libera Dzeko davanti a Sorrentino. I suoi sforzi vengono premiati allo scoccare del 45esimo, dove disegna la punizione dell’1-1, rimettendo di fatto la Roma in carreggiata. Molto caparbio anche nel secondo tempo, dove costruisce praticamente dal nulla il raddoppio di Dzeko. Il migliore.

All. Spalletti 6,5 – Serviva ripartire dopo il ko con la Juventus. Lo svantaggio iniziale poteva rappresentare un brutto contraccolpo per la squadra che però, trascinata da El Shaarawy, ribalta l'incontro e porta a casa tre punti vitali in vista del 2017. Bene la difesa a tre, ottimo il secondo tempo dove la Roma non ha concesso praticamente nulla. La rincorsa alla Juventus, insomma, continua...

CHIEVO

Sorrentino 6,5 – Molto attento e reattivo sulle conclusioni dalla distanza dei giallorossi, in particolare sul bolide ad effetto di Nainggolan, non è impeccabile probabilmente sul posizionamento della barriera sulla punizione vincente di El Shaarawy che ad onor del vero si infila nell’angolino alla sua destra. Tiene a galla i suoi nel finale con una parata in uscita su Dzeko.

Izco 6,5 – Avversario scomodo El Shaarawy che appare molto ispirato sin dalle prime battute. Tranne una disattenzione in compartecipazione con Dainelli, tiene bene la marcatura sul Faraone, e poco dopo propizia con il cross anche lo 0-1 di De Guzman. Dal 41’ Costa 5,5 – Molto veloce nello stretto, non si lascia intimidire da un palcoscenico come quello dell’Olimpico. Nel finale sbaglia il tempo dell’intervento su Perotti, concedendo il penalty del definitivo 3-1.

Dainelli 6 – Ingaggia un bel duello aereo con Dzeko, uscendone quasi sempre vincitore. Cede nel secondo tempo al bosniaco che trova maggior spazio per colpire.

Gamberini 5 – Autore di un buon primo tempo, pecca sul gol del 2-1 del bosniaco, dove va forse in maniera poca decisa sul contrasto con El Shaarawy. Da quel momento va in bambola.

Frey 6 – Adattato a sinistra in virtù dell’assenza di Gobbi, ha vita facile contro Salah che non appare nella sua serata di grazia. Quando si sposta a destra va in difficoltà nel tenere un El Shaarawy in gran spolvero.

De Guzman 6,5 – Fa tanta densità in mezzo al campo e soprattutto è abile ad approfittare degli spazi concessi da Bruno Peres. La prima volta sfiora la porta giallorossa; la seconda volta fa centro, anticipando il brasiliano, con un perfetto tuffo di testa. Cede anche lui fisicamente nella seconda frazione.

Radovanovic 5,5 – I suoi centimetri sono spesso vitali per scavalcare il centrocampo romanista. Tiene bene la posizione davanti la difesa, sbaglia però sul gol di Dzeko dove sale in ritardo, tenendo in gioco lo stesso attaccante bosniaco.

Rigoni 5,5 – Tanta legna in mezzo al campo per innescare le ripartenze degli attaccanti. Il suo contributo si esaurisce a metà secondo tempo.

Birsa 6 – Qualche errore di troppo in appoggio in avvio di gara, alterna giocate interessanti come il tunnel a Vermaelen, ad altre meno efficaci. La sua posizione dà comunque fastidio al centrocampo della Roma. Dal 59’ Bastien 5,5 – Il giovane di belle speranze ex Avellino, si vede poco e non riesce ad entrare in partita.

Inglese 6 – Prova ad allungare la difesa della Roma con movimenti senza palla, dandosi molto da fare su tutto il fronte offensivo. Il suo contributo perde efficacia nei secondi quarantacinque minuti. Dal 75’ Pellissier s.v.

Meggiorini 5,5 – Mette spesso in apprensione la retroguardia giallorossa ma in sostanza incide poco sul match.

All. Maran 6 – Deve fare a meno di diverse pedine fondamentali ma prova comunque a giocarsela facendo leva sulle sue armi migliori: organizzazione difensiva e ripartenze. La squadra segue a menadito il copione, ma alla lunga cala d'intesità e cede alla superiore qualità dei giallorossi. Il 2016 si chiude comunque con un bilancio più che positivo.

Arbitro Gianpaolo Calvarese 6,5 – Prova a lasciar correre molto il gioco, rischiando anche su alcuni contrasti piuttosto decisi. Al 35esimo dubbi sul contatto in area clivense tra Dzeko e De Guzman: l’arbitro fa proseguire l’azione nella quale è invece pulito l’intervento di Dainelli su Salah. Prima dell’intervallo, fuorigioco sospetto di Dzeko lanciato a rete da El Shaarawy: il bosniaco sbaglia davanti a Sorrentino, ma probabilmente era al di là della difesa gialloblu. Nella ripresa da rivedere il contatto nell’area del Chievo tra Costa e Bruno Peres: il direttore di gara, anche in questo caso, lascia proseguire. Nel finale ineccepibile il rigore fischiato a favore della Roma, per il fallo in area di Costa su Perotti.

TABELLINO

ROMA-CHIEVO 3-1

Roma (3-4-3): Szczesny; Rudiger, Fazio, Vermaelen; Peres, Nainggolan, Strootman, Emerson; Salah (dall’82’ Perotti), El Shaarawy, Dzeko (dal 90’ Iturbe). A disp.: Alisson, Crisanto, Romagnoli, Gerson, Juan Jesus, Paredes, Mario Rui, Marchizza, Seck, Totti. All.: Luciano Spalletti.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Izco (dal 41’ Costa), Dainelli, Gamberini, Frey; De Guzman, Radovanovic, Rigoni; Birsa (dal 59’ Bastien); Inglese (dal 75’ Pellissier), Meggiorini. A disp.: Bressan, Confente, Spolli, Kiyine, Depaoli, Floro Flores, Parigini. All.: Rolando Maran.

Arbitro: Calvarese di Teramo

Marcatori: 37’ De Guzman (C), 46’ El Shaarawy (R), 52’ Dzeko (R), 92’ Perotti (R)

Ammoniti: 45’ Dainelli (C), 88’ Rigoni (C)

Espulsi:

Note: