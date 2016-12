Calciomercato Roma, Massara: "Spalletti? Nessun ultimatum! Pronti per gennaio"

22/12/2016 20:09

CALCIOMERCATO ROMA MASSARA / Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima della sfida di campionato contro il Chievo. Il dirigente giallorosso ha fatto il punto sulle ultime notizie del calciomercato Roma: "Rinnovo Spalletti? Ne parlate voi, mettendo una grande attenzione a questo tema. Lui è concentratissimo sugli obiettivi da raggiungere, su una rincorsa che ci porta verso traguardi importanti. Questa partita contro i gialloblu è da affrontare con la migliore Roma perché il Chievo è una squadra molto organizzata che può metterci in difficoltà".

RINCON - "Siamo consapevoli di avere un organico all'altezza per essere competitivo fino in fondo in tutte le competizioni. Lo ha dimostrato in questa fase di campionato, con alternative tattiche diverse e un rendimento all'altezza. Il calciomercato è aperto tutto l'anno, finalmente a gennaio si comincia e saremo pronti a cogliere le opportunità che si dovessero presentare per integrare l'organico".

GAP CON JUVENTUS - "Difficile poter vincere quando la Juventus ha offerto un ciclo difficilmente ripetibile anche per loro. La Roma in questi ultimi anni è sempre stata molto vicina e lo è anche quest'anno. Lo scontro diretto a livello di gioco ci ha fatto pensare che possiamo lottare con la Juventus e faremo di tutto per consolidare la seconda posizione e poi avvicinare la vetta. Crediamo che questa stagione possa darci tante soddisfazioni.

FUTURO SPALLETTI - "Non c'è un termine ultimo. C'è massima attenzione al campo e il fatto che lui voglia focalizzare le energie di tutti al calcio giocato lo riteniamo un passo verso la mentalità che possa farci crescere e vincere".

MONCHI - "Devo pensare al mercato dei calciatori e non a quello dei direttori sportivi. Penso a quello che devo fare per rendere la Roma più forte".