Serie A, la cronaca della 18a giornata

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

22/12/2016 20:45

DIRETTA SERIE A LIVE 18A GIORNATA / Si chiude il 2016 per la Serie A: si giocano oggi le gare della sedicesima giornata, ultimo turno dell'anno solare. Dopo gli anticipi che hanno visto vincere Atalanta e Lazio, riflettori puntati su Roma e Napoli: rispettivamente contro Chievo e Fiorentina, le formazioni di Spalletti e Sarri proveranno ad approfittare del rinvio causa supercoppa della partita tra Crotone e Juventus per avvicinarsi ai bianconeri. Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti dei risultati della 18a giornata di Serie A:

Cagliari-Sassuolo 4-3: 14' Sau (C), 29' Adjapong (S), 33' Pellegrini (S), 57' Acerbi rig. (S), 63' Borriello (C), 73' e 76' Farias (C)

Fiorentina-Napoli 3-3: 24' Insigne (N), 52' e 69' Bernardeschi (F), 68' Mertens (N), 82' Zarate (F), 94' Gabbiadini rig. (N)

Palermo-Pescara 1-1: 33' Quaison (PA), 93' Biraghi rig. (PE)

Roma-Chievo 3-1: 37' de Gumzan (C), 45+1' El Shaarawy (R), 52' Dzeko (R), 90' Perotti rig. (R)

Sampdoria-Udinese 0-0

Torino-Genoa 1-0: 49' Belotti (T)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio* 34; Milan 33; Atalanta* 32; Inter* 30; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli* 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8. ​

*Una partita in più