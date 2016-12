22/12/2016 19:36

MILAN VANGIONI / È già ai titoli di coda l'avventura di Manuel Vangioni al Milan. Arrivato in estate dal River Plate, il laterale mancino non ha mai trovato spazio in rossonero e dovrebbe partire a gennaio. Pronto ad accoglierlo, secondo 'gazzamercato.it', ci sarebbe ora il Marsiglia di Rudi Garcia, a caccia di un rinforzo sulla fascia. Ci sarebbero già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore.



L.P.