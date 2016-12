23/12/2016 05:03

LIVERPOOL TOTTENHAM ZAHA / A gennaio molti club torneranno sul mercato, così da completare svariati reparti. E' questa la situazione in cui si trovano Liverpool e Tottenham che, stando a quanto riportato da 'The Sun', si sfideranno in un agguerrito derby inglese.

L'obiettivo di mercato delle due è Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace classe '92, che in questa stagione, con 16 gare in Premie e 2 in EFL Cup, ha realizzato tre reti.

L.I.