Valencia, Prandelli su Zaza: "Cercato anche in passato"

22/12/2016 19:19

VALENCIA ZAZA / Dopo la vittoria contro il Leganes in Coppa del Re, Cesare Prandelli ha parlato anche del prossimo mercato del Valencia, rispondendo alle domande su Zaza e Maksimovic: "Zaza è un giocatore importante e il club lo ha già seguito in passato. Maksimovic? E' giovane e interessante. Al momento però ho bisogno di calciatori pronti".

L'avventura in Premier League non ha dato i frutti sperati e per Zaza la prospettiva Valencia risulta allettante. L'ex Juventus sarebbe anche disposto a tagliarsi lo stipendio, come riportato da 'As', rifiutando a parte dei 3.5 milioni di euro che il West Ham gli garantisce.

L.I.