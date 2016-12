22/12/2016 19:03

JONATHAN ATLETICO PARANAENSE / Una nuova avventura in Brasile per Jonathan, terzino brasiliano ex Inter. Dopo l'avventura con la maglia della Fluminense, infatti, il laterale classe '86 ha firmato con l'Atletico Paranaense che ne ha annunciato l'ingaggio attraverso il proprio sito ufficiale.



L.P.