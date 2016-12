Calciomercato Siviglia, Vitolo: "E' vero, l'Atletico Madrid..."

23/12/2016 04:29

CALCIOMERCATO SIVIGLIA - Vitolo, centrocampista del Siviglia di Sampaoli che sta sorprendendo la Liga, ha rivelato un retroscena di mercato legato al suo possibile trasferimento all'Atletico Madrid durante la scorsa estate: "E' vero, l'Atletico Madrid ha chiesto di me al Siviglia, ma io sto bene qui e mi sento molto felice - le parole di Vitolo riportate da 'As' - non devo pensare a nessun altro club. Uno non sa mai cosa può riservarti il futuro, ma in questo momento ho chiaramente in testa che devo pensare solamente al Siviglia".

S.F.