Cagliari-Sassuolo, Storari escluso: rapporti tesi col club

CAGLIARI STORARI / Non è di certo un periodo felice per il Cagliari di Rastelli che, tra dure lezioni sul campo e occasioni sprecate dal dischetto, è alla caccia disperata di punti. Dopo le ultime sconfitte lo stesso tecnico è stato messo in discussione, con questo tema che potrebbe tornare d'attualità nel caso non arrivassero punti stasera contro il Sassuolo.

A proteggere la porta dei sardi dagli uomini di Di Francesco non ci sarà però Storari, che lascerà il proprio posto a Rafael. La motivazione ufficiale è che l'ex Juventus sarebbe influenzato ma, come riportato da 'Sky Sport', i rapporti con la società non sarebbero affatto idilliaci. Una situazione da valutare, in vista anche del mercato di gennaio.

