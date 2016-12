Squalifica Lulic, su Twitter è rivolta: "Salta cenone e Capodanno. Buffoni!"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

22/12/2016 18:33

SQUALIFICA LULIC / Un vero e proprio polverone si è sollevato sul web dopo l'uscita del comunicato che ha ufficializzato la squalifica di Senad Lulic per le dichiarazioni rilasciate dopo il derby sul romanista Antonio Rüdiger. La Figc, infatti, comunica che "rilevata l’istanza di patteggiamento concordata tra le parti, il calciatore della Lazio Senad Lulic è stato sanzionato con una squalifica di 20 giorni e con un’ammenda di 10mila euro per le dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del giocatore della Roma Antonio Rudiger rilasciate al termine della gara Lazio-Roma dello scorso 4 dicembre". Il biancoceleste, in sostanza, salterà la sfida contro il Crotone dopo la sosta. Una decisione che ha lasciato a dir poco 'perplessi' i tifosi di altra fede che, su Twitter, hanno infiammato la polemica.

C'era un unico modo per cui la parte arbitrale-disciplinare del #derby potesse diventare ancora più demenziale, e ovviamente... #Lulic — Lorenzo Ugolini (@UgoliniLorenzo) 22 dicembre 2016

20 giorni di squalifica a #Lulic .

Salterà cenone e trenino di capodanno. — Giada⚪⚫ #34???????????? (@GiaJu95) 22 dicembre 2016

Quando i laziali dicono che vengono penalizzati... #Lulic — Giorgio (@UnoTipoMe) 22 dicembre 2016

Quindi fatemi capire una cosa, se beccano un tifoso in curva a dire frasi razziste lo Daspano per una sola partita, vero?#Lulic — Poltronaggio (@poltronaggio) 22 dicembre 2016

Ma il senso della squalifica di un giocatore nei giorni che il campionato si ferma,quale sarebbe? #Lulic — Luana Scatinetti (@_Pazzina) 22 dicembre 2016

Per una frase del 4 Dicembre a #Lulic 20 giorni di squalifica da oggi (dopo aver giocato ieri). Salta la gara dell'8 Gennaio. Una farsa! — Delirio (@Delirio897J) 22 dicembre 2016

#Lulic cerca di riabilitarsi dopo la squalifica: "Alcuni calzini #Rudiger li regalava anche, va detto" — francesco carabelli (@dearfrensis) 22 dicembre 2016

#Lulic squalificato per la tombolata in famiglia — Giuseppe Calcaterra (@pecalc) 22 dicembre 2016

Giustizia sportiva all’italiana: squalifica a tempo (20 giorni) a #Lulic durante la sosta natalizia... salterá solo una partita #fenomeni — Piero Barbaro (@barbapress) 22 dicembre 2016

Anni e anni di campagne #NoToRacism bruciate in un solo giorno.#Lulic — Chivuolesserlietosia (@Renato_Corghi) 22 dicembre 2016

Lulic che patteggia 20 giorni di squalifica da scontare durante la pausa natalizia e che salterà solo il Crotone.

C'è un limite al ridicolo? — Ciccio (@_Trinitatis) 22 dicembre 2016