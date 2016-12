Juventus-Milan, Romagnoli carica il match: "Convinti di batterli"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/12/2016 18:40

JUVENTUS MILAN ROMAGNOLI / Nella giornata di domani il Milan fronteggerà la Juventus per la conquista della Supercoppa italiana. Archiviate ormai le polemiche per il ritardo del volo, che ha costretto i rossoneri a raggiungere Doha il giorno seguente rispetto a quanto fatto dai bianconeri, tutto ciò che conta ora è il campo.

Tecnico e giocatori sono concentrati e lo stesso Montella, nel corso della conferenza stampa di rito, ha sottolineato come la vicenda del volo non debba in alcun modo deresponsabilizzare la sua squadra. Servirà la gara perfetta, restando concentrati fino al 90', come ribadito da Suso.

Il Milan potrebbe tornare a sollevare un trofeo in un 2016 caratterizzato dall'accelerazione delle trattative per la cessione del club da parte di Silvio Berlusconi. Il prossimo anno, se tutto dovesse essere confermato, il club rossonero diventerà di proprietà di una cordata cinese. E' questa dunque l'ultima chance per far gioire ancora una volta la coppia Berlusconi-Galliani.

Del match ha parlato Alessio Romagnoli, titolarissimo del gruppo di Montella, giunto nel calciomercato del 2015, che ha così commentato le ultime news Milan: "E' una sfida affascinante, - ha dichiarato a 'Milan Tv' - molto importante per noi. Riuscire a vincere un trofeo sarebbe di certo un bel traguardo per noi. E' qualcosa che aspettiamo con fiducia e umiltà".

Juve-Milan, dalla serie A alla Supercoppa: parla Romagnoli

JUVENTUS - "Indipendentemente dal fatto che possano giocare a tre o quattro in difesa, restano molto forti. Dovremo scendere in campo con la convinzione di poterli batetre. Per tanti sarebbe il primo trofeo e sono consapevole del fatto che ci giocheremo tanto. In Coppa Italia avremmo meritato noi e in campionato ce la siamo giocata alla pari".

PALETTA - "E' un buonissimo difensore e con lu imi trovo benissimo con lui".

BERTOLACCI - "A briscola l'ho battuto in aereo (ride, ndr). Sono molto contento che sia tornato e che stia giocando bene. Spero che domani faccia ancora bene".