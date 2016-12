Calciomercato, Courtois 'si annuncia' al Real Madrid

22/12/2016 18:39

REAL MADRID COURTOIS CHELSEA CONTE - Thibaut Courtois sarà il prossimo portiere del Real Madrid: è quello che sostiene il quotidiano spagnolo 'Marca'. Secondo il giornale, da sempre vicino alle cose di casa Real, l'estremo difensore del Chelsea avrebbe confessato il suo futuro ai compagni del club inglese. Più che altro un desiderio del belga che ha già vissuto nella capitale spagnola vista l'esperienza all'Atletico Madrid. Al momento, infatti, il manager dei 'Blues' Antonio Conte non ha nessuna intenzione di lasciar partire il suo numero 1. Da qui alla prossima estate tutto può cambiare, ma non sarà facile strappare il calciatore a Roman Abramovich.

A.L.