Napoli, Marino nostalgico: "Perso Milito per un cameriere..."

22/12/2016 18:15

NAPOLI MILITO MARINO / L'ex direttore generale del Napoli, Pierpaolo Marino, è tornato a parlare del club azzurro, intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale della squadra partenopea. Dai commenti sul momento attuale del gruppo di Sarri agli immancabili sguardi nostalgici al passato: "Il 2016 è stato un anno ampiamente positivo per il Napoli. Il rammarico è la gara contro la Juventus, quando gli azzurri arrivano a Torino da primi in classifica. Con un po' di cattiveria in più, il risultato sarebbe stato diverso".

FIORENTINA - "Per i viola questa gara sarà più difficile rispetto al Napoli, che non dovrebbe avere problemi, dovesse partire bene".

PAVOLETTI - "E' un ragazzo serio e un vero professionista. E' il tipo d'attaccante con le caratteristiche che cerca Sarri. Stimo molto Gabbiadini, ma ormai si può dire che siano venute meno le sue qualità caratteriali".

Napoli, Marino, da Hamsik e Milito al Real Madrid

HAMSIK - "E' un grande orgoglio averlo portato a Napoli. E' l'emblema del mio lavoro fatto al Napoli".

CHAMPIONS - "Con il Real sognare non è proibitivo. Ovviamente c'è un gap tra le due rose, ma nel calcio certi valori possono essere invertiti dalle grandi motivazioni. Sarà importante non compromettere la qualificazione al 'Bernabeu'".

MERCATO - "Prima di prendere Lavezzi, avevamo pensato a Palacio, ma costava troppo per noi. Eravamo una neopromossa. Potevamo prendere Milito. Saltò però tutto per una conversazione origliata da un cameriere, tra me e i suoi agenti. Un giornale di Napoli venne informato e...".

L.I.