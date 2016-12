Calciomercato Siviglia, Sampaoli sornione su David Villa

22/12/2016 18:27

SIVIGLIA DAVID VILLA SAMPAOLI - Il Siviglia, con ogni probabilità, si rinforzerà nel mercato di gennaio con l'arrivo di un attaccante. Tra i tanti nomi è spuntato anche quello di David Villa, attaccante da anni nella Major League Soccer con i New York City di Pirlo. Il tecnico degli andalusi, Jorge Sampaoli, non ha però voluto confermare, né smentire, l'interesse per il giocatore, mentre le ultime voci parlano di un viaggio negli Stati Uniti del direttore sportivo Monchi per cercare di arrivare al 35enne ex Barcellona.

A.L.