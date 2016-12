Lazio, UFFICIALE: Lulic squalificato!

Lulic vs Rüdiger © Getty Images

22/12/2016 17:58

LAZIO LULIC SQUALIFICA / Attraverso il proprio sito ufficiale, la Figc comunica la decisione presa in merito alle parole pronunciate da Lulic dopo il derby contro la Roma. Rivolgendosi a Rüdiger, il giocatore di Inzaghi si era lasciato andare a considerazioni in merito a sue eventuali precedenti occupazioni lavorative: "Vendeva calzini".

Per questo la Lazio dovrà fare a meno di lui per un totale di 20 giorni: "Rilevata l’istanza di patteggiamento concordata tra le parti, il calciatore della Lazio Senad Lulic è stato sanzionato con una squalifica di 20 giorni e con un’ammenda di 10mila euro per le dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del giocatore della Roma Antonio Rudiger rilasciate al termine della gara Lazio-Roma dello scorso 4 dicembre". Questa decisione porterà il centrocampista a saltare Lazio-Crotone.

L.I.