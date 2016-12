22/12/2016 17:30

FIORENTINA NAPOLI / Sarà festa Napoli nell'ultimo big match di Serie A del 2016. Almeno secondo il 51% dei nostri utenti che, rispondendo al sondaggio sul profilo Twitter ufficiale di Calciomercato.it, hanno votato indicando che saranno gli azzurri di Maurizio Sarri a trionfare questa sera in casa della Fiorentina. Per il 20% degli utenti, invece, vinceranno i viola, mentre il restante 20% vota per il pareggio.



L.P.