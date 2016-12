Calciomercato Atalanta, Ciro Ferrara 'chiama' Pinilla

22/12/2016 17:41

ATALANTA PINILLA CINA FERRARA - E' sempre più vicino l'addio di Mauricio Pinilla all'Atalanta. Il bomber cileno, riporta 'Sky Sport', è stato richiesto dal tecnico del Wuhan Zall Ciro Ferrara per rinforzare l'attacco della sua squadra. Le parti stanno trattanto, il club bergamasco starebbe abbassando le pretese dopo una prima richiesta di 2.5 milioni di euro. Da trovare anche l'accordo col giocatore, in scadenza di contratto a giugno, ma la trattativa prosegue.

A.L.