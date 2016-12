Napoli, Maradona pronto a tornare in azzurro

22/12/2016 17:14

NAPOLI MARADONA / Da anni ormai i tifosi del Napoli sognano di rivedere Maradona tornare a vestire l'azzurro, che sia come tecnico o dirigente. L'ipotesi panchina è sempre stata più mediatica che realistica ma, stando a quanto riportato dal suo amico e collaboratore, Stefano Ceci, la seconda prospettiva, ovvero quella di un Maradona dirigente, potrebbe prendere forma.

Non esistono date prefissate o progetti chiari ma, intervenuto a 'Radio Marte', Ceci ha chiarito come il presidente De Laurentiis stia seriamente considerando questa ipotesi: "Qualche contatto c'è stato. Il presidente ha in mente di coinvolgerlo nel progetto azzurro. Sarebbe un regalo per tutti i tifosi del Napoli, che spesso hanno ritenuto certe ipotesi di De Laurentiis non veritiere. In questo caso però mi sento di schierarmi in suo favore. Non so se ciò accadrà nel 2017 e posso dire che Maradona non ha richiesto un ruolo in particolare".

L.I.