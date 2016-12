Calciomercato Roma, svolta in attacco: che assist!

22/12/2016 17:08

ROMA EL GHAZI / Alla ricerca di rinforzi offensivi per sopperire alla partenza di Momo Salah per la Coppa d'Africa, la Roma ha messo nel mirino anche Anwar El Ghazi, come anticipato molte settimane fa da 'asromalive.it'. L'esterno olandese sta vivendo una stagione difficile all'Ajax e, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', avrebbe individuato nella Serie A la propria prima scelta. Nei giorni scorsi, il 21enne di origini marocchine avrebbe rifiutato una proposta del Lille proprio per non chiudere le porte all'Italia, dove piaceva anche al Milan in passato.

D.T.