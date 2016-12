Romania, la Steaua Bucarest non esiste più

22/12/2016 16:56

STEAUA BUCAREST / La Steaua Bucarest non esiste più. Il tribunale ha dato ragione al Ministero della Difesa nella contesa con l'attuale patron Becali accusato di essersi impadronito di nomi, colori e stemma del club fondato dal governo nel 1947 come squadra dell'esercito. La compagine attualmente seconda in classifica nella Liga 1 rumena dovrà cambiare nome, probabilmente verrà rinominata FCSB. E' già stato presentato ricorso alla Corte d'Appello, ma nel frattempo la nuova Steaua Bucarest - il club più titolato in patria con 26 campionati, 22 coppe nazionali, 6 supercoppe e soprattutto una Coppa dei Campioni - potrà ripartire dalla quarta serie.

M.R.