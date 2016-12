Juventus-Milan, Montella punta sugli italiani per la Supercoppa: la probabile formazione

22/12/2016 17:06

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN FORMAZIONE / Dopo tante polemiche il Milan è pronto per la sfida di Doha, dove sfiderà la Juventus nella giornata di domani, per la conquista della Supercoppa italiana.

I rossoneri potrebbero tornare a sollevare un trofeo nell'anno che ha visto l'accelerare delle trattative per l'addio di Berlusconi alla guida del club. Intanto Montella studia la formazione ideale per fronteggiare i bianconeri di Allegri, puntando soprattutto su calciatori italiani.

Degli 11 titolari che scenderanno in campo, soltanto tre potrebbero essere stranieri, con il tecnico che dovrebbe schierare Donnarumma in porta, Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio in difesa, Locatelli e Bonaventura a centrocampo e Lapadula come prima punta, in vantaggio su Bacca. Gli altri che dovrebbero completare la squadra sono Kucka, Suso e Niang.

L.I.