Juventus-Milan, Abate: "Ritardo aereo? Siamo arrabbiati"

JUVENTUS MILAN/ Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Italiana che vedrà il Milan contendere il trofeo alla Juventus: "sono contento di aver reso orgogliosi i tifosi di noi. Sentiremo il loro supporto e vogliamo vincere anche per loro. Milan italiano? Fa piacere, ci sono tanti italiani e giovani, ma anche giovani stranieri forti. Si è creato un bel mix, ma non siamo ancora sazi. Siamo ancora all’inizio, siamo concentrati sulla partita di domani che è molto importante per noi".

Juventus-Milan, Abate e il ritardo aereo: "Nessuna polemica"

"Il ritardo aereo? C’è stato questo disguido, ma ci deve dare ancora più rabbia. Non voglio creare polemica, ma è un dato di fatto che siamo arrivati dopo. Supercoppa Italiana ultimo trofeo vinto dal Milan nel 2011? Dispiace sia stato l'ultimo,vogliamo vincere per fare un regalo al nostro presidente. Dobbiamo fare una gare perfetta, negli appuntamenti importante abbiamo sempre risposto presente tenendo testa alla Juventus".

S.F.