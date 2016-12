Chapecoense, commozione alla consegna della Copa Sudamericana

22/12/2016 16:27

CHAPECOENSE COPA SUDAMERICANA/ Serata commovente quella andata in scena in Colombia, dove oltre ai sorteggi per la prossima Copa Libertadores, è stata consegnata alla Chapecoense la Copa Sudamericana che il club brasiliano non ha potuto contendere nella finale con l'Atletico Nacional a causa della tragedia aerea che ha coinvolto la squadra. lla Chapecoense sonO state riservate anche 42 medaglie che verranno consegnate dal club alle famiglie delle vittime. "Questo trofeo ricevuto è il trofeo della solidarietà. E ho voluto condividere la coppa con chi ha concesso l'onore di alzare il trofeo" ha dichiarato Plinio de Nes Filho commosso dopo un video che ha reso onore ai giocatori scomparsi della Chapeconese.

S.F.