Crystal Palace, UFFICIALE: si dimette Pardew

22/12/2016 16:20

CRYSTAL PALACE PARDEW DIMISSIONI - La notizia era nell'aria, ma adesso è diventata ufficiale: Alan Pardew non è più il manager del Crystal Palace. Attraverso il proprio sito, il club inglese ha reso nota la decisione dell'ex tecnico del Newcastle di rassegnare le dimissioni: "Sincera gratitudine per l'enorme lavoro Alan ha fatto per noi - le parole del presidente Parish - Gli auguriamo il meglio per il futuro". I londinesi annunceranno nel più breve tempo possibile il sostituto. Il Crystal Palace è attualmente quartultimo in classifica con 15 punti.

A.L.