Calciomercato Inter, ci siamo: tutto deciso per Lindelöf

22/12/2016 16:07

CALCIOMERCATO INTER/ Victor Lindelöf è ad un passo dal Manchester United: in Portogallo, danno per fatto il trasferimento del difensore svedese classe 1994 del Benfica alla corte di José Mourinho. Il suo procuratore Hasan Cetinkaya, interpellato sull'argomento, non ha voluto sbilanciarsi sul Manchester United, ammettendo però il possibile addio da Lisbona a gennaio: "Non posso dire di quale club si tratta, posso solo dire che c’è una proposta sul tavolo del Benfica - ha dichiarato Hasan Cetinkaya ai microfoni del quotidiano svedese 'AftonBladet' - lui sa che c’è una proposta concreta ed è contento. Dobbiamo pensare a tutto con molta attenzione. Victor è giovane, gioca già in un grande club, in lotta per vincere. Decideremo quello che è meglio per lui".

S.F.