Attentato Berlino, confermata la scomparsa di Fabrizia Di Lorenzo

22/12/2016 15:48

ATTENTATO BERLINO FABRIZIA DI LORENZO/ Il mistro degli esteri Angelino Alfano, ha confermato la morte di Fabrizia Di Lorenzo, l'italana dispersa nella strage di Berlino. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha mandato via Twitter un messaggio di cordoglio: "L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi. Il Paese si unisce commosso al dolore della famiglia". Sulmona, il paese d'origine di Fabrizia di Lorenzo, "si raccoglie in un abbraccio simbolico, partecipe al grande sgomento che l'ha colpita. La Città si spegne nel rispetto del grande dolore" come annunciato dal sindaco Annamaria Casini. Anche la redazione di Calciomercato.it si unisce al cordoglio per la scomparsa della nostra connazionale.

S.F.