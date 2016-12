Gossip, Tevez si sposa: il figlio Lito con lo stesso vestito del padre

22/12/2016 15:37

GOSSIP TEVEZ MATRIMONIO LITO - Non solo calciomercato in casa Tevez. L'asso argentino, idolo del Boca Juniors ma in procinto di trasferirsi allo Shanghai Shenhua, ha preso in sposa quest'oggi Vanessa Mansilla, dopo tanti di amore e la nascita dei tre figli Florencia, Katie e Lito. Proprio quest'ultimo è stata la vera star della cerimonia, che si è tenuta al registro civile di San Isidro: il piccolo di casa Tevez, 2 anni, si è presentato con lo stesso vestito del padre accaparrandosi tutti i flash dei fotografi. La festa proseguirà in Uruguay e durerà tre giorni: dopo 19 anni di conoscenza e tre bambini, il giusto festeggiamento per i coniugi Tevez.

A.L.