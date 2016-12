Ranking Fifa, Italia resta fuori dalla top ten. Comanda l'Argentina

Maurizio Russo

22/12/2016 15:03

RANKING FIFA ITALIA / - Attraverso il suo sito web la Fifa ha reso noto un aggiornamento del ranking della Nazionali. Non ci sono variazioni significative nelle zone alte della classifica, con l'Italia che resta in 16esima posizione, mentre in vetta c'è sempre l'Argentina davanti al Brasile in un podio che comprende anche la Germania. Balzo avanti del Ruanda che entra nelle prime cento (92esima), mentre Cuba è quella che perde posti: 26. Di seguito la top 20:

1) Argentina;

2) Brasile;

3) Germania;

4) Cile;

5) Belgio;

6) Colombia;

7) Francia;

8) Portogallo;

9) Uruguay;

10) Spagna;

11) Svizzera;

12) Galles;

13) Inghilterra;

14) Croazia;

15) Polonia;

16) ITALIA;

17) Costa Rica;

18) Messico;

19) Perù;

20) Ecuador.