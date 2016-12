Calciomercato Siviglia, Kiyotake può tornare in Bundesliga

23/12/2016 03:07

CALCIOMERCATO SIVIGLIA KIYOTAKE HERTHA - Hiroshi Kiyotake, arrivato questa estate dall'Hannover per 6.5 milioni di euro, fatica a trovare spazio nel Siviglia di Sampaoli. Solo nove le presenze stagionali, per un totale di 690 minuti giocati e una rete realizzata: un bottino scarno per il giapponese che a gennaio potrebbe fare le valigie per fare ritorno in Bundesliga. Stando, infatti, a quanto riporta 'fichajes.com', l'Hertha Berlino sarebbe pronto ad accogliere il 27enne trequartista ex Cerezo Osaka.

A.L.