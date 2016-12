Calciomercato Juventus, UFFICIALE: sfuma Thiago Silva

Maurizio Russo

22/12/2016 16:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS THIAGO SILVA PSG / La Juventus deve rinunciare in modo definitivo al sogno Thiago Silva. Appena un mese fa il nome del difensore centrale brasiliano veniva accostato con insistenza alla compagine bianconera visti i rallentamenti nella trattativa con il Paris Saint-Germain anche se le informazioni in possesso di Calciomercato.it avevano da subito smentito i contatti tra la Juve e Thiago Silva. La telenovela che riguarda l'ex milanista è però giunta ad un lieto fine: è stato appena annunciato ufficialmente dal club transalpino il rinnovo del contratto del suo capitano fino al 2020, quando compirà 36 anni. A quel punto non sarà certamente più un obiettivo del calciomercato Juventus...

Psg, Thiago Silva euforico: "Abbiamo ancora dei sogni da realizzare"

"E 'un immenso piacere per me prolungare il contratto con il Paris Saint-Germain - ha detto Thiago Silva dopo la firma - Qui ho trovato un meraviglioso club dove poter crescere. Sono molto orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, che ha vinto tutto in Francia nelle ultime due stagioni e che ha anche guadagnato il rispetto di tutta Europa grazie alle sue prestazioni in Champions League. Abbiamo ancora alcuni grandi sogni da realizzare e sono convinto che continueremo a far felici i nostri tifosi". Al sito del Psg ha parlato anche il presidente Nasser Al-Khelaifi: "Sono molto contento del rinnovo del contratto di Thiago Silva. E' un capitano straordinario che sa leggere il gioco in campo e che fa valere la sua autorità in campo. I nostri sostenitori hanno sempre apprezzato la sua esemplare combattività: la sua presenza continuerà ad aiutare il club a crescere. Il Psg e il suo capitano devono ancora essere scritte delle grandi pagini di storia".