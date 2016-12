Juventus-Milan, Buffon e la Supercoppa Italiana: "Brucia ancora la sconfitta con il Napoli"

22/12/2016 14:24

JUVENTUS MILAN BUFFON/ Gianluigi Buffon è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Italiana che vedrà la Juventus impegnata contro il Milan: "Che motivazioni trovo per affrontare la partita di domani? E' una finale e già questo fa sì che le motivazioni si mantengano molto alte. Mi brucia ancora quella persa qui contro il Napoli e faremo di tutto per vincerla".

"Se può essere pericoloso l'entusiasmo del Milan? Sì, abbiamo pagato dazio in campionato. Deve esserci massima allerta, abbiamo tanto rispetto per il Milan".

"Noi condannati a vincere? E' una cosa che mi piace e mi dà ancora più stimolo a questa età, l'idea di poter essere aggredibile al minimo errore, elemento fondamentale che ti tiene vivo".

"I mondiali del 2022 in Qatar? Sarà qualcosa di completamente diverso da quello che ci ha abituati il calcio, ma è anche vero che il mondo si sta evolvendo e le opportunità vanno date a chi ha le forze, le energie e anche la fantasia per offrire un prodotto di qualità. Le credenziali sono ottime, poi le somme si tireranno alla fine".

"Se penso che gli investimenti cinesi possano riportare il Milan ai fasti di un tempo? Quando è in atto una sorta di cambiamento, vengono prese delle iniziative diverse alle quali non siamo neanche abituati, ma non significa siano peggiori. Vanno valutate in base ai risultati che danno".

"Giocare a Doha una partita del campionato italiano? Ci stiamo accomunando sempre più allo sport-spettacolo, quando vuoi vendere un prodotto spettacolare devi innanzitutto avere protagonisti in grado di suscitare interesse altrove e squadra riconosiuti".